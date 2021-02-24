Экономист рассказал о борьбе стран в разработке цифровых валют

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Изучение вопроса создания электронного доллара в Федеральной резервной системе (ФРС) США может свидетельствовать о переменах в мировой финансовой системе. Об этом «Экономике сегодня» рассказал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

На сегодняшний день американские аналитики изучают данный вопрос, чтобы избежать негативных последствий для банковского сектора. ФРС США планирует организовать консультации о целесообразности введения виртуальной американской валюты.

— Сама идея создания электронного доллара достаточно актуальна, а ее реализация — неизбежна. В американской ФРС, скорее всего, понимают, насколько близки цифровой юань или другая валюта. Любая из них в электронном виде может стать конкурентным преимуществом для страны, способной эффективно внедрить новую форму и децентрализованные технологии в централизованный денежный оборот, — объяснил Константин Ордов.

По его мнению, пока Соединенные Штаты пытаются удержать позиции пошатнувшегося доллара, Россия и Китай проводят политику дедолларизации. В планах — полный отказ от валюты США. Уточняется, что на данный момент доля доллара в расчетах двух стран по всем совместным торговым операциям становится меньше с каждой сделкой. Таким образом, увеличивается объем национальных валют. Кроме того, интерес к доллару теряют и международные инвесторы, которые предпочитают вкладывать свои средства в золото.

— Теперь разные страны начинают вести новую борьбу за следующую денежную эпоху. Очевидно, что доллар исторически зафиксировал доминирующую позицию в денежных отношениях. С одной стороны, роль востребованной резервной валюты тяжела для него, а с другой — выгодна. Однако мы видим приближение нового этапа, — добавил Константин Ордов.

Напомним, что Центральный банк России анонсировал экспериментальное внедрение цифрового рубля. Для этого регулятор собирается использовать централизованные технологии и реестры, а также организовать гибридную платформу.

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