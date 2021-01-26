ЦБ оценил последствия введения цифрового рубля для банков

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Введение цифрового рубля не вызовет у российских банков проблем с фондированием. Такое мнение выразили в Центральном банке РФ.

Согласно выводам департамента исследований и прогнозирования регулятора, трудностей быть не должно, поскольку Банк России поможет кредитным организациям с рефинансированием.

— В условиях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка кредиты не должны стать дороже, — указано в сообщении ЦБ.

Ранее спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков озвучил сроки появления цифрового рубля в России.

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