Озвучены сроки появления цифрового рубля в России

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Цифровой рубль в России может появиться через три-семь лет, если начать работать над этим уже сейчас. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

— Если начать к этому двигаться прямо сейчас, я бы сказал, что от трех до семи лет, — приводит РИА Новости его слова.

При этом он усомнился в том, что в этом вопросе Россия сможет выбиться в мировые лидеры. Впрочем, ей это и не нужно, полагает Песков.

— Риск с точки зрения финансов настолько большой, что, мне кажется, стратегия быстрый второй гораздо эффективнее, чем попытки стать первыми, — пояснил он, добавив, что для лидерства в этой сфере следовало начинать проект по цифровому рублю хотя бы четыре года назад.

Песков также заявил, что разработчики скорее попробуют обойти трудности, чем будут «биться головой об стенку».

Напомним, ранее ЦБ РФ сообщил, что изучает возможность выпуска цифрового рубля. Регулятор считает важным осуществить этот проект, поскольку, когда придет время, он может оказать помощь экономике.

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