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Колонна пусковых установок «Ярс» прибыла в Алабино для подготовки к параду Победы
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Колонна пусковых установок «Ярс» прибыла в Алабино для подготовки к параду Победы

Анастасия Чанцева

Армия
Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Алабино Карта всех событий

Колонна пусковых установок стратегического ракетного комплекса «Ярс» прибыла из Ивановской области в подмосковное Алабино для подготовки к параду Победы.

— Маршрут колонны проходил по территории трех областей, в том числе по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный населенный пункт Алабино. Протяженность маршрута - более 400 километров, — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в составе механизированной колонны парадного расчета по Красной площади 9 мая пройдут три автономные пусковые установки ПГРК «Ярс».

Личный состав и техника Тейковской ракетной дивизии участвуют в параде Победы в Москве с 2008 года. Сейчас на вооружении дивизии находятся мобильные стратегические комплексы «Тополь-М» и «Ярс».

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Московская областьпарад Победыракетные комплексы
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