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Эксперты рассказали о скрытых признаках финансовой пирамиды
Фото: moscow-live

Эксперты рассказали о скрытых признаках финансовой пирамиды

Никита Абрамов

Финансы

Эксперт ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев рассказал о скрытых признаках, которые могут указывать на финансовую пирамиду.

По его словам, следует обратить внимание на предложения о фиксированной доходности, при путанных гарантиях о доходах данной компании.

Следует просить заемщика отправить дял заключения договора его подписанную копию.

— Если я как инвестор подпишу удаленно договор, мои шансы вернуть хоть что-то в суде будут минимальны. Подобный договор нужно подписывать обязательно лично и обязательно, чтобы договор назывался именно договор займа, — цитирует эксперта Алину Степанову РИА Новости.

Гарантированная сохранность денежных средств также может указывать на финансовую пирамиду, рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.

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