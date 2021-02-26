Эксперты рассказали о скрытых признаках финансовой пирамиды

Фото: moscow-live

Эксперт ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев рассказал о скрытых признаках, которые могут указывать на финансовую пирамиду.

По его словам, следует обратить внимание на предложения о фиксированной доходности, при путанных гарантиях о доходах данной компании.

Следует просить заемщика отправить дял заключения договора его подписанную копию.

— Если я как инвестор подпишу удаленно договор, мои шансы вернуть хоть что-то в суде будут минимальны. Подобный договор нужно подписывать обязательно лично и обязательно, чтобы договор назывался именно договор займа, — цитирует эксперта Алину Степанову РИА Новости.

Гарантированная сохранность денежных средств также может указывать на финансовую пирамиду, рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.

Читайте также: Экономист объяснил, как накопить пенсию в сто тысяч рублей