Бывших следователей ФСБ признали виновными в вымогательстве 1 миллиона долларов

Фото: pixabay.com

Бывших следователей ФСБ приговорили к 12 и 9 годам колонии строгого режима за вымогательство биткоинов на один миллион долларов. Об этом рассказали на заседании суда.

Сообщается, что экс-следователи ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов вымогали биткоины у бывшего главы ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Обвиняемых признали виновными в получении взятки в особо крупном размере. Колбову назначили 12 лет колонии строгого режима, а Белоусову — 9 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Читайте также: Девочка выжила после падения с седьмого этажа в Ярославле