Бывших следователей ФСБ признали виновными в вымогательстве 1 миллиона долларов
Бывших следователей ФСБ приговорили к 12 и 9 годам колонии строгого режима за вымогательство биткоинов на один миллион долларов. Об этом рассказали на заседании суда.
Сообщается, что экс-следователи ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов вымогали биткоины у бывшего главы ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обвиняемых признали виновными в получении взятки в особо крупном размере. Колбову назначили 12 лет колонии строгого режима, а Белоусову — 9 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
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