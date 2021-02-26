Эксперт рассказала о двух «школах расхламления» дома

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Зима подходит к концу, поэтому многие хозяйки запланировали весеннюю уборку дома. Специалист по организации пространства Люся Брус в эфире «Радио 1» дала несколько советов, как избавиться от того, что захламляет жилище.

— Нужно очень сильно «расхламиться», то есть избавиться от всех лишних вещей в доме, и после этого правильно организовать пространство и хранение вещей. Это означает, что все члены семьи, живущие в доме, знают, где что хранится. Сами места хранения не меняются, и они всем удобны и очевидны. Например, если щетка в ванной лежит справа, она всегда должна там быть. Все однотипные вещи должны храниться вместе — это одно из важных правил, — отметила Люся Брус.

Таким образом, по ее мнению, можно избавиться от нескольких «складов» для одного и того же, а все члены семьи будут знать, где взять вещь, куда ее вернуть, и никто не будет тратить слишком много времени на то, чтобы привести дом в порядок. Существует множество способов наведения порядка в помещении, однако эксперт советует обратить внимание на метод Мари Кондо.

Согласно этой методике, нужно для начала избавиться от всего, что не приносит радости, а также от тех вещей, которые в данный момент не нужны для исполнения какой-то работы или, например, учебы.

— Есть и другие «школы расхламления». Например, метод FlyLady, который изобрела американка Марла Силли. Она предлагает выкидывать каждый день по несколько вещей. Например, по десять. Но мне такой метод не очень нравится, потому что так ваше расхламление никогда не закончится. Вы будете все время думать: «Что же мне выкинуть на следующий день», — пояснила Люся Брус.

По ее мнению, первый способ более удобный. При этом не нужно стараться перебрать и выкинуть все за один день. Эксперт советует делать это столько, сколько нужно: неделю, месяц — пока процесс избавления от всего ненужного не завершится окончательно. Она уточнила, что утилизировать можно одежду, посуду, книги и даже мебель.

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