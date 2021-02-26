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Водителям дали советы, как управлять автомобилем во время оттепели
Фото: freepik.com

Водителям дали советы, как управлять автомобилем во время оттепели

Елена Фролова

Общество

Оттепель наступила в столичном регионе. В результате на дорогах образовались лужи. Особенные неудобства в такую погоду испытывают водители авто, которым нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал автоэксперт, учредитель компании по безопасному вождению «Разумное вождение» Сергей Николаев.

— В такую погоду увеличивается тормозной путь, возникает разница сцепления колес, так как часть дороги — это чистый асфальт, а другая часть покрыта льдом. Если вы подъезжаете к светофору, а впереди вас автомобиль, рассчитайте свой тормозной путь так, чтобы в конце торможения у вас скорость была минимальная, — объяснил Сергей Николаев.

Помимо этого, находясь за рулем в пути, по мнению эксперта, важно «на ранней стадии распознавать опасность» в виде лихачей. Он пояснил, что, когда загорается зеленый сигнал светофора, водитель должен трогаться с паузой в 2-3 секунды, чтобы не столкнуться с шумахером, который решил проскочить на красный. Согласно правилам дорожного движения, добросовестный автомобилист должен пропустить лихача, чтобы тот завершил маневр.

Вместе с тем, Сергей Николаев посоветовал водителям ездить по проторенному пути, чтобы не попасть в яму с лужей или не застрять в снежной каше. Также следует ехать за впереди движущимся транспортным потоком.

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