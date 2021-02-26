«Я люблю женское тело»: Туктамышева рассказала о своей эротической фотосессии

Елизавета Туктамышева / Фото: twitter.com/tuktikliza

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своей эротической фотосессии.

По словам спортсменки, она всегда считала, что у нее вполне обычная фигура, которая не сможет заинтересовать поклонников. Однако оказалось, что это не так.

— Я люблю женское тело. Не только свое. Я в принципе люблю женщин, — рассказала фигуристка в подкасте Ice Room.

Туктамышева отметила, что ее самооценка сильно выросла после участия в фотосессии. Также она отметила, что ей нравится смотреть на обнаженное женское тело. Однако она считает, что любовь к себе должна выражаться без пошлости.

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