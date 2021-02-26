СМИ: ВОЗ проверяет версию о возникновении COVID-19 еще на одном рынке в Ухане

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверяют версию о возможном возникновении коронавируса на еще одном продовольственном рынке в Ухане. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что житель Уханя, у которого коронавирусная инфекция была обнаружена 8 декабря 2019 года, сообщил миссии ВОЗ, что его родители совершали покупки на другом местном рынке. В связи с этим эксперты ВОЗ выразили мнение, что коронавирус мог передаться человеку от животного раньше, чем считалось. Тесты на коронавирус у родителей «нулевого» пациента показали отрицательный результат. Тем не менее неизвестно, когда именно они были сделаны и проводилось ли исследование на антитела.

Специалисты ВОЗ собираются установить точное местонахождение этого рынка. Они выяснят, существует ли связь между «нулевым» пациентом и другими случаями заражения коронавирусом, выявленными в Ухане в декабре 2019 года.

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