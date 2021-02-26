Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Молдавии

Фото: Александр Кожохин / «Вечерняя Москва»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована в Молдавии. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил бывший президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, поставка российской вакцины в страну начнется в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили вопрос поставок вакцины «Спутник V» в Австрию.

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