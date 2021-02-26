Психолог объяснила причину популярности фильмов о существовавших маньяках

Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»

Благодаря экранизациям историй реальных маньяков люди будут помнить о том, какие опасности могут их подстерегать. Так считает психолог Марианна Абравитова, сообщило ФАН.

По ее мнению, есть объективные причины того, что в кинотеатрах снова и снова идут показы фильмов о неординарных личностях, принесших значительный вред другим людям.

— Эта тема всегда будет привлекать, потому что каждая подобная история достаточно эксклюзивна. Личность маньяка ведь непонятна для обычных людей. Мы не понимаем, как у него внутри все уживается, что им движет. Вся эта тема так приковывает внимание, что, естественно, появляется идея экранизировать подобные истории, — объяснила психолог.

В качестве примера она напомнила о Джеке-потрошителе.

— Казалось бы, он жил очень давно, в другую эпоху, да еще и так далеко — в Лондоне, но мы его помним. Вот насколько сильно это врезается в память, — отметила Марианна Абравитова.

Она также отметила, что подобные истории могут быть полезны людям. По ее словам, если подавать такие экранизации в качестве констатации фактов, то зрители станут лучше понимать, что в мире существуют такие люди, как Джек-потрошитель или Чикатило.

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