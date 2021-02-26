Народный календарь. Каких врачей лучше не посещать 27 февраля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В эту субботу, 27 февраля, православные христиане вспоминают святого Кирилла (в миру — Константина). Этот византийский миссионер получил прозвище философа, вместе с братом Мефодием он перевел Евангелие с греческого на древнеславянский язык.

В народном календаре этот день называли Кириллом-указчиком. Считалось, что в этот день все покупки будут удачными, а купленные вещи будут долго служить. Наши предки в этот день старались не обращаться к зубным врачам и не стригли волосы. Люди верили, что процедуры в этот день не принесут должного эффекта.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Каких врачей лучше не посещать 27 февраля

Приметы погоды обещали знойное лето, если в этот день холодно. Если птицы щебечут, то скоро потеплеет. Если на улице солнечно и тепло, скоро похолодает.

27 февраля в нашей стране отмечается День Сил специальных операций России, его еще называют Днем вежливых людей, на эту дату также выпадает Международный день полярного медведя.

423 года назад Земский собор избрал царем Бориса Годунова и принес ему присягу на верность. 24 года назад генетик Ян Вилмут заявил об успешном клонировании овечки Долли.

В этот день родились актрисыЭлизабет Тейлор и Татьяна Догилева, телеведущая Эвелина Хромченко, журналистка Фекла Толстая.

Именины отмечают Федор, Кирилл, Рафаил, Константин, Георгий, Михаил, Исаакий.

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