Аэропорт Домодедово рассказал о самых популярных горнолыжных направлениях

Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Московский аэропорт Домодедово назвал самые популярные горнолыжные направления этой зимой.

В топ-5 самых востребованных горнолыжных направлений у пассажиров авиагавани вошли Сочи, Минеральные Воды, Уфа, Иркутск и Новокузнецк. Пассажиропоток на этих маршрутах составил 618 тысяч человек — показатель увеличился на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидер направлений — Сочи. Этой зимой его выбрали более 340 тысяч путешественников, что на 45 процентов больше, чем прошлой зимой, сообщает пресс-служба аэропорта Домодедово.

Читайте также: Ледовую арену на территории жилого комплекса построят в Новой Москве