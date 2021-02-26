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Аэропорт Домодедово рассказал о самых популярных горнолыжных направлениях
Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Аэропорт Домодедово рассказал о самых популярных горнолыжных направлениях

Анастасия Чанцева

Общество

Московский аэропорт Домодедово назвал самые популярные горнолыжные направления этой зимой.

В топ-5 самых востребованных горнолыжных направлений у пассажиров авиагавани вошли Сочи, Минеральные Воды, Уфа, Иркутск и Новокузнецк. Пассажиропоток на этих маршрутах составил 618 тысяч человек — показатель увеличился на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидер направлений — Сочи. Этой зимой его выбрали более 340 тысяч путешественников, что на 45 процентов больше, чем прошлой зимой, сообщает пресс-служба аэропорта Домодедово.

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ДомодедовоСочилыжи
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