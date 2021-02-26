СК возбудил уголовное дело после кражи пушки с мемориала советским воинам в Латвии

Фото: СК РФ

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту кражи пушки с мемориала советским воинам в латвийском городе Екабпилс. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Инцидент произошел с 23 на 24 февраля. При помощи специальной техники несколько человек демонтировали с постамента 76-миллиметровое орудие.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц», сообщает ТАСС.

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