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Следователи начали проверку после получения электротравмы подростком на севере Москвы
Фото: СК РФ / Свердловская область

Следователи начали проверку после получения электротравмы подростком на севере Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Смольная улица Карта всех событий

Следственный комитет начал проверку после получения несовершеннолетним мальчиком электротравмы на севере столицы.

— На тротуаре вблизи жилого дома, расположенного по улице Смольная, несовершеннолетний подросток потерял сознание. Прохожие незамедлительно вызвали скорую помощь, и мальчик госпитализирован в медицинское учреждение. В больнице у подростка предварительно диагностирована электротравма, — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Он добавила, что в связи с инцидентом проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает пресс-служба СК России по Москве.

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Следственный комитет РФгоспитализацияподростки
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