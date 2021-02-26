Следователи начали проверку после получения электротравмы подростком на севере Москвы

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Россия, Москва, Смольная улица Карта всех событий

Следственный комитет начал проверку после получения несовершеннолетним мальчиком электротравмы на севере столицы.

— На тротуаре вблизи жилого дома, расположенного по улице Смольная, несовершеннолетний подросток потерял сознание. Прохожие незамедлительно вызвали скорую помощь, и мальчик госпитализирован в медицинское учреждение. В больнице у подростка предварительно диагностирована электротравма, — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Он добавила, что в связи с инцидентом проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает пресс-служба СК России по Москве.

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