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Более 300 тысяч москвичей поучаствовали в голосовании за установку памятника на Лубянке
Фото: moscow-live.ru

Более 300 тысяч москвичей поучаствовали в голосовании за установку памятника на Лубянке

Анастасия Чанцева

Город

Более 300 тысяч горожан приняли участие в голосовании по поводу установки памятника на Лубянке.

По данным на 16:45 26 февраля, в голосовании приняли участие 300 008 человек. Лидирует по-прежнему Александр Невский, за него проголосовали более 164 110 москвичей (55 процентов), за памятник Дзержинскому — более 135 898 (45 процентов).

Голосование за установку памятника на Лубянской площади началось в четверг, 25 февраля, в 10:00. Оно продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, передает РИА Новости.

В голосовании на сайте «Вечерней Москвы» в настоящий момент приняли участие почти семь тысяч человек. Лидирует Александр Невский, за него проголосовали 55 процентов, за памятник Феликсу Дзержинскому — 45 процентов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Колонка обозревателя «ВМ» протоиерея Анатолия Варнавского:

Разговоры о необходимости возвращения скульптурной доминанты на Лубянскую площадь ведутся не первое десятилетие. 25 февраля был сделан важный шаг в этом направлении: на столичной онлайн-площадке «Активный гражданин» началось голосование — москвичам предложили выбрать между Феликсом Дзержинским и Александром Невским (далее...)

памятникголосованиеЛубянка
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