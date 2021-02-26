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Дипломат рассказал, как пограничники встретили его возвращение из КНДР на дрезине
Фото: Youtube / Flags Anthems

Дипломат рассказал, как пограничники встретили его возвращение из КНДР на дрезине

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Третий секретарь посольства РФ в КНДР Владислав Сорокин вернулся из страны в Россию на дрезине. Он рассказал, как его с коллегами встретили пограничники.

Ранее сообщалось, что часть пути из КНДР российский дипломат проехал на дрезине, которую приходилось толкать самим участникам дипломатической миссии. Данный способ передвижения был выбран из-за того, что железнодорожное сообщение между странами было закрыто в связи с пандемией коронавируса. Среди «пассажиров» дрезины была трехлетняя дочь секретаря.

— У них (у пограничников) были такие лица, будто они каждый день видят эти тележки, что, конечно, не так. Нас тепло встретили, все были очень вежливы. Корректно, быстро оформили, все необходимые процедуры произвели. Приняли у нас на сохранение эту тележку, помогли выгрузить из нее все, — рассказал Сорокин.

Уточняется, что российские дипломаты и их семьи в настоящее время уже прибыли в Москву на самолете из Владивостока, сообщает РИА Новости.

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