Роскосмос создаст в Калязине центр дистанционного зондирования Земли

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Национальный центр дистанционного зондирования Земли будет создан на базе обсерватории в Калязине, которая находится в Тверской области. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в Главгосэкспертизе России.

Отмечается, что в настоящее время Роскосмос приступил к созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли. Работы проходят в рамках Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы.

На данный момент на основе Калязинской обсерватории действует Центр дальней космической связи, сообщает Интерфакс.

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