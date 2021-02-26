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Роскосмос создаст в Калязине центр дистанционного зондирования Земли
Фото: Olga1969 / CC BY-SA 4.0

Роскосмос создаст в Калязине центр дистанционного зондирования Земли

Кирилл Николаев

Технологии

Национальный центр дистанционного зондирования Земли будет создан на базе обсерватории в Калязине, которая находится в Тверской области. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в Главгосэкспертизе России.

Отмечается, что в настоящее время Роскосмос приступил к созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли. Работы проходят в рамках Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы.

На данный момент на основе Калязинской обсерватории действует Центр дальней космической связи, сообщает Интерфакс.

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