Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Считайте, что вам повезло»: МКС пролетела почти над Санкт-Петербургом
Фото: pixabay.com

«Считайте, что вам повезло»: МКС пролетела почти над Санкт-Петербургом

Никита Абрамов

Общество

Космонавтам на Международной космической станции редко удается сфотографировать Санкт-Петербург, так как траектория ее полета не совпадает с географическими координатами города. Однако недавно случился один из таких редких моментов.

— Если вы житель Санкт-Петербурга и вам удалось заметить в небе пролетающую МКС, считайте, что вам повезло, — пишет Роскосмос в своем Instagram-аккаунте.

В Роскосмосе добавили, что МКС с земли видно только при отражении солнечного света от станции на определенном отрезке над точкой наблюдения.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие полтора месяца жители России смогут увидеть МКС невооруженным взглядом.

Читайте также: Ученый рассказал, почему Россия не участвует в проектах по Юпитеру

КосмосМКССанкт-Петербург
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте