«Считайте, что вам повезло»: МКС пролетела почти над Санкт-Петербургом
Космонавтам на Международной космической станции редко удается сфотографировать Санкт-Петербург, так как траектория ее полета не совпадает с географическими координатами города. Однако недавно случился один из таких редких моментов.
— Если вы житель Санкт-Петербурга и вам удалось заметить в небе пролетающую МКС, считайте, что вам повезло, — пишет Роскосмос в своем Instagram-аккаунте.
В Роскосмосе добавили, что МКС с земли видно только при отражении солнечного света от станции на определенном отрезке над точкой наблюдения.
Ранее сообщалось о том, что в ближайшие полтора месяца жители России смогут увидеть МКС невооруженным взглядом.
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