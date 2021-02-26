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Скончался главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Скончался главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров

Никита Абрамов

Общество

Главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров скончался четверг, 25 февраля, в возрасте 61 года. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщило само издательство.

Причиной смерти стала тяжелая болезнь

— 25 февраля на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров, — говорится в сообщении на сайте издательства.

Петрова назначили на пост главного редактора издательства в 1996 году. В 2007 году ему присвоили звание заслуженного работника культуры России.

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