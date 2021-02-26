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ВОЗ: Вероятность передачи птичьего гриппа от человека к человеку в РФ низка
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ВОЗ: Вероятность передачи птичьего гриппа от человека к человеку в РФ низка

Анастасия Волоснова

Общество

Вирус птичьего гриппа с малой вероятностью будет передаваться от человека к человеку. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, риск заражения в настоящее время остается низким.

Штамм вируса A (H5N8) выявили 18 февраля в Астраханской области. Птичьим гриппом в регионе заразились семь работников фермы в возрасте от 29 до 60 лет. Уточняется, что среди заболевших было пять женщин.

— Все семь позитивно протестированных случаев были клинически бессимптомными. Было установлено медицинское наблюдение за всеми близкими контактами заболевших, но ни у кого не выявлены клинические признаки болезни, — уточнили в ВОЗ.

По данным ВОЗ, первые случаи заражения людей гриппом от птиц начали замечать в 2014 году в Китае. В 2020 году птичий грипп выявляли в Болгарии, Чехии, Германии, Японии, Великобритании, России и других странах, сообщает РИА Новости.

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