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Большинству жителей разрешили вернуться в дом после взрыва в Нижнем Новгороде
Фото: МЧС / Нижегородская область

Большинству жителей разрешили вернуться в дом после взрыва в Нижнем Новгороде

Кирилл Николаев

Происшествия

Жителям пяти из шести подъездов дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв в кафе, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам первого заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина, жители будут возвращаться домой группами по несколько человек. Их будут сопровождать сотрудники правоохранительных органов и МЧС. По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали. На месте происшествия работают спасатели, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о взрыве в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. По данным МЧС, взорвался бытовой газ. Площадь возгорания после взрыва составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение здания. Уточняется, что взрыв с последующим возгоранием произошел в пристройке к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре. По предварительной информации, двухэтажное строение оказалось разрушено в результате случившегося. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Читайте также: Момент взрыва в кафе в Нижнем Новгороде попал на видео

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