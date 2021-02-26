Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Момент взрыва в кафе в Нижнем Новгороде попал на видео
Фото: МЧС / Нижегородская область

Момент взрыва в кафе в Нижнем Новгороде попал на видео

Виктория Родимкина

Происшествия

В Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва в кафе, расположенном в пристройке к многоэтажному дому в Нижнем Новгороде.

На кадрах видны клубы дыма, появившиеся в результате случившегося. Они застилают проезжую часть.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали трое человек, в том числе женщина, которая была спасена из-под завалов. Еще одну женщину разыскивают.

Ранее стало известно о взрыве в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. По данным МЧС, взорвался бытовой газ. Площадь возгорания после взрыва составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение здания. Уточняется, что взрыв с последующим возгоранием произошел в пристройке к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре. По предварительной информации, двухэтажное строение оказалось разрушено в результате случившегося.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент на месте работают спасатели. Они разбирают обрушившиеся конструкции и ликвидируют очаги возгорания.

Ранее по теме: Появилось видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде

взрывкафеНижний Новгород
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте