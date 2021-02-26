Момент взрыва в кафе в Нижнем Новгороде попал на видео

Фото: МЧС / Нижегородская область

В Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва в кафе, расположенном в пристройке к многоэтажному дому в Нижнем Новгороде.

На кадрах видны клубы дыма, появившиеся в результате случившегося. Они застилают проезжую часть.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали трое человек, в том числе женщина, которая была спасена из-под завалов. Еще одну женщину разыскивают.

Ранее стало известно о взрыве в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. По данным МЧС, взорвался бытовой газ. Площадь возгорания после взрыва составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение здания. Уточняется, что взрыв с последующим возгоранием произошел в пристройке к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре. По предварительной информации, двухэтажное строение оказалось разрушено в результате случившегося.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент на месте работают спасатели. Они разбирают обрушившиеся конструкции и ликвидируют очаги возгорания.

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