Задержана женщина, которая бросалась на людей на улицах в Лосино-Петровском

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Лосино-Петровском задержали местную жительницу, которая нападала на маленьких детей на улице. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Заместитель главы городского округа Сергей Матреничев в своем Instagram-аккаунте также сообщил о задержании жительницы. По его словам, неадекватное поведение женщины было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

— В социальных сетях от вас была получена информация о возможных противоправных действиях гражданки, которая на улицах города приставала к детям и применяла к ним физическое насилие, — уточнил Матреничев.

Заместитель главы округа призвал всех пострадавших обратиться в местное отделение полиции.

На опубликованных Матреничевым роликах видно, как женщина подскакивает к маленькому ребенку и ударяет его по лицу. Женщина также пинала ногой в спину стоявшего возле машины мужчину и ударила рукой женщину, шедшую по улице.

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