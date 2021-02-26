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Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова напугала поклонников видом своего лица
Фото: premier.one

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова напугала поклонников видом своего лица

Никита Абрамов

Звезды

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова поделилась с фолловерами селфи с собакой. Однако подписчики начали обсуждать пластические операции, которые перенесла певица.

— Моя любовь к животным безгранична, — подписала снимок Волкова.

Подписчики обрушились на певицу с критикой. Многие из фолловеров считают, что звезда сделала слишком много пластических операций.

«Да уж, Юля, изувечила ты себя конкретно! Песик выглядит симпатичнее тебя! А ведь была красивой девчонкой»; «Юля, зачем столько пластики на лице?»; «Постарела», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram.

Читайте также: Экс-солистка «Тату» вернется на сцену после победы над раком

пластическая операцияпевицаГруппа «Тату»
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