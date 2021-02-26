Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Такси наехало на пешехода в центре Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Такси наехало на пешехода в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Большая Никитская улица, 17с1 Карта всех событий

Водитель такси наехал на пешехода на улице Большой Никитской.

— На Большой Никитской, 17, строение 1, такси наехало на пешехода. Информация о пострадавшем уточняется, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что движение в сторону Моховой улицы по встречной полосе ограничено.

Менее чем через час проезжая часть в районе ДТП была освобождена.

Читайте также: Два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей на Новорязанском шоссе

ТаксиЦАО МосквыДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Даниэла Рицци
Даниэла Рицци

Путешествию «Из Венеции в Москву» поможет кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте