Такси наехало на пешехода в центре Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 17с1 Карта всех событий

Водитель такси наехал на пешехода на улице Большой Никитской.

— На Большой Никитской, 17, строение 1, такси наехало на пешехода. Информация о пострадавшем уточняется, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что движение в сторону Моховой улицы по встречной полосе ограничено.

Менее чем через час проезжая часть в районе ДТП была освобождена.

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