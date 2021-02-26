Автоюрист рассказал о способе мошенничества при продаже авто

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Покупателям машин на первичном рынке рассказали, как не попасться на удочку мошенников. По мнению автоэксперта и автоюриста Дмитрия Славнова, самой распространенной схемой среди аферистов является продажа автомобилей, находящихся в залоге. Об этом сообщает Nation News.

— Современные серые дилеры начинают продавать залоговые машины. Ежемесячно мы получаем по пять–десять звонков от покупателей, столкнувшихся с этой проблемой. Эти авто не ставятся на учет в ГАИ. Наверное, люди просто следуют своей интуиции: понравилась машина — берут. Мошенники часто помогают сделать этот выбор, залезая под кожу, убеждая, что все очень хорошо. Люди на это ведутся, — объяснил Дмитрий Славнов.

Он также добавил, что многие покупатели ведутся на рекламные ходы. Те, кто хочет сэкономить, чаще всего оказываются в ловушке аферистов. Также будущих автовладельцев губит излишняя самоуверенность, считает автоэксперт.

— Можно воспользоваться услугами автоподборщиков. Так вы сведете риски к минимуму: у подборщиков есть необходимые приборы, выходы, знания. Существует множество федеральных бесплатных источников, чтобы проверить историю автомобиля, — рассказал Дмитрий Славнов.

Кроме того, по его мнению официальные дилеры обманывают клиентов реже, чем серые. Однако бывают случаи, когда машину, числившуюся в угоне, продают в официальных компаниях. Поэтому, по словам эксперта, нужно быть всегда во внимании и проверять все, что возможно.

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