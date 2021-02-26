Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сексолог рассказала, почему некоторые девушки выбирают мужчин постарше
Картина В. В. Пукирева «Неравный брак», 1862–1863 годы / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Сексолог рассказала, почему некоторые девушки выбирают мужчин постарше

Никита Абрамов

Общество

Сексолог Александра Миллер объяснила причину, по которой некоторые девушки любят вступать в отношения с мужчинами намного старше их.

— У меня есть клиентка, у которой с папой сложные отношения, но есть отчим. У нее появилась такая установка, что взрослые мужчины способны обеспечить и создать семью, она чувствует с ними безопасность, — рассказала сексолог.

Одна из причин, по словам эксперта, это комплексы девушки. Также решающую роль может играть то, что они росли без отца. Их привлекают не только обеспеченные мужчины, но и те, кто может снабдить их необходимыми вещами, пишет ФАН.

Читайте также: Сексолог рассказал, как коронавирус может повлиять на интимную жизнь

экспертысексологияотношения
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Даниэла Рицци
Даниэла Рицци

Путешествию «Из Венеции в Москву» поможет кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте