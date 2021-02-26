Сексолог рассказала, почему некоторые девушки выбирают мужчин постарше

Картина В. В. Пукирева «Неравный брак», 1862–1863 годы / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Сексолог Александра Миллер объяснила причину, по которой некоторые девушки любят вступать в отношения с мужчинами намного старше их.

— У меня есть клиентка, у которой с папой сложные отношения, но есть отчим. У нее появилась такая установка, что взрослые мужчины способны обеспечить и создать семью, она чувствует с ними безопасность, — рассказала сексолог.

Одна из причин, по словам эксперта, это комплексы девушки. Также решающую роль может играть то, что они росли без отца. Их привлекают не только обеспеченные мужчины, но и те, кто может снабдить их необходимыми вещами, пишет ФАН.

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