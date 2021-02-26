Ведьма рассказала о ритуале на получение желаемого в полнолуние 27 февраля

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Полнолуние в знаке Девы наступит в субботу, 27 февраля. По мнению астрологов, это многих людей приведет к эмоциональной нестабильности. Для того чтобы не допустить этого, эксперты советуют проводить различные ритуалы. Подробно об этом ведьма Алена Полынь рассказала ФАН.

— Полнолуние — это период наполнения, когда увеличивается количество жидкости в организме человека, а, как известно, от нее мы очень зависимы. Наполнение жидкостью у самой Земли тоже увеличивается — все будет наполнено, — объяснила Алена Полынь.

По ее мнению, лучше всего в этот день проводить ритуалы на воде. Жидкость быстро войдет в тело человека, что даст желаемый результат. Она уточнила, что можно заговорить воду на любовь, здоровье и деньги.

— Жидкость можно заговорить на определенную задачу, которую мы хотим получить в надлежавшее время. Для того чтобы это сделать, ее нужно привести в движение. Мешайте ее ложкой или переливайте из одного стакана в другой. И вот на эту воду в движении наговаривайте то, что вам сейчас необходимо. Тем самым программируя ее на получения желаемого. Заговаривать можно с помощью таких слов: «Я обращаюсь к Вселенной, я хочу получить...» — рассказала ведьма.

Желательно проговорить свое желание девять раз, после чего следует выпить воду небольшими глотками. По словам Алены Полынь, в полнолуние жидкость активно работает, поэтому ритуал даст эффект. При этом важно понимать, что это последняя полная Луна зимы.

— Это завершение целого цикла, где мы можем совершить ритуал о просьбе самого необходимого в предстоящей весне, — объяснила ведьма.

При этом она добавила, что людям, страдающим бессонницей, лунатикам и тем, у кого есть физические отклонения, лучше заранее подготовиться к полнолунию.

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