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Владелец обрушившегося в Нижнем Новгороде кафе назвал возможную причину взрыва
Фото: МЧС / Нижегородская область

Владелец обрушившегося в Нижнем Новгороде кафе назвал возможную причину взрыва

Кирилл Николаев

Происшествия

Владелец обрушившегося в Нижнем Новгороде кафе Александр Ильин утверждает, что взрыв произошел из-за утечки газа из трубы под домом. Подобное мнение он выразил в Instagram-stories.

— На объекте под домом шла труба газовая, в ней было отверстие, из-за чего произошел взрыв, — сообщил он.

Следователи не стали комментировать заявление Ильина. Они отметили, что для начала нужно провести экспертизы.

Ранее стало известно о взрыве в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. По данным МЧС, взорвался бытовой газ. Площадь возгорания после взрыва составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение здания. Уточняется, что взрыв с последующим возгоранием произошел в пристройке к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре. По предварительной информации, двухэтажное строение оказалось разрушено в результате случившегося. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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