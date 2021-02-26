Экс-главу МВД Ингушетии задержали по делу о насилии в отношении правоохранителей

Фото: СК РФ

Бывшего главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова задержали по делу о насилии в отношении более 60 сотрудников правоохранительных органов в ходе протестных акций. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, 26 марта 2019 года в Магасе жители устроили согласованную акцию, которая позднее переросла в несогласованное публичное мероприятие. Протестующие применили насилие в отношении представителей власти. В результате пострадали более 60 сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация применения насилия в отношении представителей власти». Всего было задержано 47 человек. В настоящий момент в отношении 33 обвиняемых вынесены обвинительные приговоры.

Следователи отметили, что с 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске. В его отношении была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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