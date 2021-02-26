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Суд в Москве вынесет приговор женщине, которая хотела продать дочь в рабство
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд в Москве вынесет приговор женщине, которая хотела продать дочь в рабство

Анастасия Чанцева

Происшествия

Суд вынесет приговор женщине, обвиняемой по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Татьяны Карпиковой, которая в ноябре прошлого года, находясь в Тюмени, решила продать свою дочь в рабство с предоставлением сексуальных услуг через интернет. За продажу ребенка она потребовала 1 миллион рублей.

Сделка купли-продажи должна была состояться в гостинице на севере Москвы, куда обвиняемая приехала со своей дочерью. Оперативники под видом покупателей отдали женщине деньги и задержали Карпикову во время передачи ребенка.

Она признала свою вину и раскаялась, добавив, что решила продать дочь из-за тяжелого материального положения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

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