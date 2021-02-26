Петр Порошенко назвал исторические причины потери Крыма

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что существуют исторические причины, которые привели страну к потере Крымского полуострова, сообщает НСН.

По его словам, после распада СССР Россия сделала ставку на образование «пророссийских» автономий на территории бывших союзных республик, в том числе в Крыму и Приднестровье. По мнению украинского экс-президента, тогда Киев сильно зависел от Москвы, поэтому не мог этому противостоять.

Он отметил, что переход Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году стал «финалом почти тридцатилетней истории». Вместе с тем политик отметил, что из-за зависимости от российского газа и своей слабой экономики Украина была вынуждена согласиться на размещение российской военно-морской базы в Севастополе. Он также добавил, что большую роль в событиях почти семилетней давности сыграла «глубокая укорененность» личного состава Вооруженных сил РФ.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт»

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