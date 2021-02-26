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США обвинили саудовского принца в поддержке убийства журналиста Хашукджи
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

США обвинили саудовского принца в поддержке убийства журналиста Хашукджи

Кирилл Николаев

В мире

Офис директора национальной разведки США полагает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Это следует из данных доклада ведомства.

По данным американской разведки, подобные действия не могли быть предприняты без одобрения саудовского принца. Он оценивал Хашукджи как угрозу для королевства, сообщает РИА Новости.

Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Сначала власти Саудовской Аравии отрицали его исчезновение в дипмиссии, но после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что журналист был убит из-за ссоры с консульскими работниками. Турецкая полиция так и не смогла найти его тело. МИД Саудовской Аравии заявлял, что Мухаммед бен Сальман не имеет отношения к убийству.

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убийствоСШАСаудовская Аравия
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