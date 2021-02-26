Рябков обсудил с послом США в России вопросы контроля над вооружениями

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном вопросы контроля над вооружениями. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили на сайте МИД РФ.

Кроме того, Рябков и Салливан затронули некоторые вопросы двустороннего характера.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) на условиях Москвы. 29 января Владимир Путин подписал документ о продлении СНВ-3. Отмечается, что данное соглашение отвечает национальным интересам России. Договор сохраняет транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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