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МИД предложил ослабить зависимость России от доллара
Фото: moscow-live

МИД предложил ослабить зависимость России от доллара

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию страны от финансовой системы США. Об этом он сообщил агентству Bloomberg.

— Нам нужно устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий, — отметил Рябков

Он не стал перечислять конкретные меры, которые необходимы для противодействия доллару. Рябков напомнил, что МИД не отвечает за экономическую политику.

Рябков подчеркнул, что подобные меры в первую очередь связаны с планами администрации президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции. Также он отметил усиление взаимной неприязни между Москвой и Вашингтоном. Дипломат выразил мнение, что в настоящее время отношения двух стран, возможно, накалены сильнее, чем в период СССР.

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