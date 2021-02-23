МИД отреагировал на удаление «российских» аккаунтов в Twitter

Фото: МИД РФ

Россия будет разбираться с блокировкой в cоциальной сети Twitter «российских» аккаунтов. Об этом во вторник, 23 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Twitter использовал «интересную формулировку».

— Мы будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение, — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее сервис микроблогов Twitter удалил 100 якобы связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. Отмечается, что Twitter раскрыл сеть из 69 аккаунтов, которая, по мнению компании, была связана с Россией и «пыталась подорвать веру в НАТО». Еще 31 «российский» аккаунт удален, потому что их владельцы якобы пытались влиять на США и Евросоюз.

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