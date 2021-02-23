Мария Захарова: США заявлениями по «Северному потоку — 2» признались в подрыве конкуренции

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США признались в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции своими действиями в сторону «Северного потока — 2».

— Официальный представитель госдепартамента заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток — 2» является геополитика и усиление влияния России, — сказала Захарова.

Она отметила, что Америка обеспокоена влиянием России, которое может дать «Северный поток — 2». Также Захарова уточнила, что Германия считает, что совместный проект с Россией принесет немцам выгоду. Однако США заявляют, что «экономику и энергетику нельзя политизировать», но собираются помогать тем, кому выгодно, чтобы реализация проекта не состоялась.

— Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Америка действует против воли граждан независимых государств.

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