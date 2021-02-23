Дочерняя компания крупнейшей немецкой группы разорвала договор с Nord Stream 2
Дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, занимающейся перестрахованием действующих в Германии и международных страховщиков, разорвала контракт с Nord Stream 2. Об этом во вторник, 23 февраля, рассказал официальный представитель Мюнхенского перестраховочного общества Münchener Rück Франк Циглер.
— Речь идет о нашей дочерней компании Munich Re Syndicate в Лондоне, у нее был договор, и он завершен, могу подтвердить это, — цитирует РИА Новости Циглера.
Также он отметил, что не может в данный момент раскрывать никаких деталей.
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