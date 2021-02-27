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СМИ: Новые трудовые книжки могут появиться в России
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

СМИ: Новые трудовые книжки могут появиться в России

Анастасия Колоскова

Общество

С января 2023 года в России появятся трудовые книжки нового образца. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на документы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Отмечается, что замена старых трудовых книжек не потребуется, они будут действительными. Также работодатели смогут применять без ограничения имеющиеся у них старые бланки трудовых книжек и вкладышей в них.

Новые книжки будут иметь измененную форму, также изменится порядок ее ведения и хранения.

Так, теперь при оформлении документа в него будут внесены следующие данные о его владельце: ФИО, дата рождения, образование, профессия и специальность.

Работодатель по-прежнему будет обязан вести трудовую книжку на каждого сотрудника в случае, если это его основная занятость. При этом в нее могут вноситься и сведения о сотрудниках, работающих дистанционно.

В книжке нового образца будут отражаться сведения о сотруднике, работе, которую он выполняет, а также о переводе на другую должность и увольнении. В документе будут указываться основания расторжения трудового договора. Кроме того, в ней будут отображаться сведения о наградах за успехи в работе, уточняет «Российская газета».

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