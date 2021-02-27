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Столичные библиотеки назвали самые популярные книги у москвичей
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичные библиотеки назвали самые популярные книги у москвичей

Анастасия Колоскова

Город

Библиотеки Москвы составили рейтинг самых популярных книг у владельцев единого читательского билета (ЕЧБ), приуроченный ко Всемирному дню писателя, который отмечается 3 марта.

Лидером рейтинга стал роман Евгения Водолазкина «Брисбен», который был опубликован в 2019 году. Произведение рассказывает о виртуозном гитаристе Глебе Яновском, который вынужден завершить музыкальную карьеру из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. За год книгу прочли более 720 посетителей библиотек.

На втором месте расположился роман «Дети мои» 2018 года писательницы Гузели Яхиной, известной по произведению «Зулейха открывает глаза». Книга рассказывает о непростой судьбе немца Якоба Баха, который работает учителем и становится свидетелем исторических событий, происходящих в 20–30-х годах прошлого века в Поволжье. Романом в столичных библиотеках заинтересовались 695 раз.

Также в топ-3 рейтинга вошло дебютное произведение актера и писателя Григория Служителя «Дни Савелия», опубликованное в 2018 году. Роман написан от лица уличного кота Савелия, жизнь которого наполнена передрягами, помогающими обрести смысл существования. Жители столицы брали эту книгу более 500 раз.

Также популярностью у посетителей столичных библиотек пользовались книги «Дождь в Париже» Романа Сенчина, «Финист — Ясный сокол» Андрея Рубанова, «Небесный почтальон Федя Булкин» Александры Николаенко, «Опосредованно» Алексея Сальникова, «Рассказы про Леху Горохова» Валентины Дегтевой, «Раз — человечек, два — человечек…» Елены Ярышевской.

Среди зарубежных авторов москвичи отдавали предпочтение англичанину Хилэру Беллоку с его книгой веселых детских стихов «Книга зверей для несносных детей. Еще одна книга зверей для совсем никудышных детей».

Владельцы ЕЧБ брали также произведения Алана Гратца, Джулиана Барнса, Петера Экберга.

Помимо этого, до сих пор пользуется популярностью серия романов о волшебнике Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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