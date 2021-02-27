Водитель автомобиля сбил женщину на востоке Москвы и скрылся

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Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

В столичном районе Вешняки автомобиль ВАЗ-2105 сбил женщину. Об этом корреспонденту «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Уточняется, что ДТП произошло в субботу, 27 февраля, около 7 утра на Вешняковской улице, в районе дома № 5.

Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время его поиском занимаются сотрудники полиции.

Пострадавшую женщину доставили в больницу.

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