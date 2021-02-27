Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Женщина и ребенок скончались после домашних родов в Мытищах
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Женщина и ребенок скончались после домашних родов в Мытищах

Юлия Курганова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели 38-летней женщины и ее новорожденной дочери в городе Мытищи. Об этом сообщила в пятницу, 26 февраля, представитель ГУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области Ольга Врадий на сайте.

По предварительной информации, в четверг, 25 февраля, жительница Подмосковья родила девочку в ванной комнате своей квартиры. Скорую помощь она не вызывала, наблюдалась ли во время беременности у врачей — не известно.

— В последующем, в связи с ухудшением состояния она совместно с новорожденной была доставлена в реанимационное отделение больницы. Несмотря на оказанную помощь, роженица и ребенок скончались, — сообщили в ведомстве.

Причины смерти матери и новорожденного установит судебно-медицинская экспертиза. Полицейские опрашивают соседей. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: Стали известны первые подробности гибели отца с пятилетней дочкой в Москве

смертьМытищиСК России по Московской области
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Даниэла Рицци
Даниэла Рицци

Путешествию «Из Венеции в Москву» поможет кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте