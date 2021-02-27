Женщина и ребенок скончались после домашних родов в Мытищах

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Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели 38-летней женщины и ее новорожденной дочери в городе Мытищи. Об этом сообщила в пятницу, 26 февраля, представитель ГУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области Ольга Врадий на сайте.

По предварительной информации, в четверг, 25 февраля, жительница Подмосковья родила девочку в ванной комнате своей квартиры. Скорую помощь она не вызывала, наблюдалась ли во время беременности у врачей — не известно.

— В последующем, в связи с ухудшением состояния она совместно с новорожденной была доставлена в реанимационное отделение больницы. Несмотря на оказанную помощь, роженица и ребенок скончались, — сообщили в ведомстве.

Причины смерти матери и новорожденного установит судебно-медицинская экспертиза. Полицейские опрашивают соседей. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

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