Бывший главный тренер «Динамо» назвал сильнейшего нападающего ЦСКА

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, кто, по его мнению, является сильнейшим нападающим в составе ЦСКА. Об этом сообщил RT.

— Если говорить о том, кто из тройки ЦСКА импонирует лично мне, то назову Федора Чалова, — заявил Дмитрий Хохлов.

Он объяснил свой выбор тем, что у него не вызывает опасений, если игрок окажется на скамейке запасных из-за прихода Соломона Рондона.

— Все зависит от текущего состояния футболистов. Если Федор на тренировках будет выглядеть сильнее конкурентов, то главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко вынужден будет ставить в стартовый состав его, — добавил Дмитрий Хохлов.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Уточняется, что ранее собеседник заявлял, что футболистам ЦСКА также важно научиться играть без вратаря Игоря Акинфеева, который по состоянию здоровья временно не может участвовать в матчах.

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