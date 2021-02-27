Бывший главный тренер «Динамо» назвал сильнейшего нападающего ЦСКА
Бывший главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, кто, по его мнению, является сильнейшим нападающим в составе ЦСКА. Об этом сообщил RT.
— Если говорить о том, кто из тройки ЦСКА импонирует лично мне, то назову Федора Чалова, — заявил Дмитрий Хохлов.
Он объяснил свой выбор тем, что у него не вызывает опасений, если игрок окажется на скамейке запасных из-за прихода Соломона Рондона.
— Все зависит от текущего состояния футболистов. Если Федор на тренировках будет выглядеть сильнее конкурентов, то главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко вынужден будет ставить в стартовый состав его, — добавил Дмитрий Хохлов.
Уточняется, что ранее собеседник заявлял, что футболистам ЦСКА также важно научиться играть без вратаря Игоря Акинфеева, который по состоянию здоровья временно не может участвовать в матчах.
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