Капитана ЦСКА Игоря Акинфеева изолировали от команды из-за симптомов ОРВИ

Фото: Наталия Нечаева / «Вечерняя Москва»

Вратаря и капитана футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева изолировали от команды с симптомами ОРВИ. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба в четверг, 25 февраля.

Уточняется, что Акинфеев почувствовал недомогание после матча со «СКА-Хабаровском».

— Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, — говорится в сообщении.

По данным клуба, спортсмен проходит все необходимые обследования.

Ближайший матч ЦСКА состоится 27 февраля против столичного «Локомотива» в рамках 20-го тура чемпионата России.

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