Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Капитана ЦСКА Игоря Акинфеева изолировали от команды из-за симптомов ОРВИ
Фото: Наталия Нечаева / «Вечерняя Москва»

Капитана ЦСКА Игоря Акинфеева изолировали от команды из-за симптомов ОРВИ

Виктория Родимкина

Здоровье

Вратаря и капитана футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева изолировали от команды с симптомами ОРВИ. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба в четверг, 25 февраля.

Уточняется, что Акинфеев почувствовал недомогание после матча со «СКА-Хабаровском».

— Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, — говорится в сообщении.

По данным клуба, спортсмен проходит все необходимые обследования.

Ближайший матч ЦСКА состоится 27 февраля против столичного «Локомотива» в рамках 20-го тура чемпионата России.

Читайте также: «Локомотив» начал продажу билетов на матч с «Тамбовом» за два дня до игры

ОРВИвратарьЦСКА
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте