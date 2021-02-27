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Правила сдачи экзаменов для выпускников школ упростили в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правила сдачи экзаменов для выпускников школ упростили в 2021 году

Юлия Ямпольская

Образование

В 2021 году выпускники школ РФ будут сдавать экзамены по упрощенным правилам. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщается на сайте правительства России.

Уточняется, что такое решение приняли, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. Так, выпускники девятых классов не будут сдавать предметы по выбору. Они смогут получить аттестаты об основном среднем образовании, сдав ГИА по русскому языку и математике.

Выпускники 11-х классов, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдадут государственный выпускной экзамен (ГВЭ) также по двум основным предметам — русскому и математике.

Учащиеся с инвалидностью, которые оканчивают 11-й класс, выберут между ГВЭ и ЕГЭ по русскому языку, чтобы получить аттестат.

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