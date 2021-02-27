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Названы слова, которые не стоит использовать в разговоре с телефонными мошенниками
Фото: pixabay.com

Названы слова, которые не стоит использовать в разговоре с телефонными мошенниками

Елена Фролова

Общество

Советы, как распознать телефонных мошенников и противостоять их уловкам, дали генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Об этом сообщил RT.

— Если тщательно изучить основы, то людям будет легче воспринимать разные сценарии, которые могут навязывать им мошенники. Например, нужно задавать уточняющие вопросы: «Как это произошло? Что случилось?» — отметил Арсений Щельцин.

По его словам, такое поведение «жертвы» может застать врасплох собеседника. После этого можно понять, что звонящий не обладает полной информацией.

— Лучше так прямо и сказать: «Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки», — добавил эксперт.

Чтобы не попасться на удочку корыстных людей, эксперты советуют гражданам следить за тем, что они говорят мошенникам. Например, не стоит использовать слова «да» и «нет», а также «я».

Он пояснил, что нужно сразу ставить под сомнение любую информацию, выглядящую неправдоподобно. В свою очередь Александр Власов отметил, что продолжать разговор не стоит при любых подозрительных звонках. В этих случаях лучше немедленно класть трубку.

— Самым распространенным видом телефонного мошенничества считаются звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением, что с вашей карты списаны средства. Как только вам поступает такой звонок, инструкция одна: сразу кладите трубку. Если у вас закрались какие-то сомнения, то берите свою банковскую карту, смотрите телефон, который на ней написан, и звоните сами, — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, аферисты часто предлагают якобы бесплатно пройти медицинское обследование или получить путевку в санаторий. По его словам, чаще всего человека, согласившегося на эту обманку, долго изматывают, затем просят подписать какую-то бумагу для отчетности, а в итоге он оказывается с кредитом.

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