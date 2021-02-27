Москвичам рассказали, как город помогает столичным НКО
В столице в некоммерческих организациях (НКО) заняты около полмиллиона человек. Авторы наиболее креативных и перспективных некоммерческих проектов каждый год получают гранты мэра Москвы.
Каждый год в столице проходит конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО. Чтобы помощь получили как можно больше людей, в минувшем году формат конкурса обновили. Теперь для подачи заявки необходимо всего три документа: устав, гарантийное письмо и заявление.
Кроме того, был увеличен размер грантов. Участники, ведущие свою деятельность больше года, могли претендовать на грант в размере до пяти миллионов рублей. Их младшие коллеги — до полмиллиона рублей. Общая сумма поддержки, которую каждый год получают НКО для реализации своих проектов, составляет 400 миллионов рублей.
Наприме, жители столицы могут стать эковолонтерами. По словам генерального директора Центра развития социально-инновационных проектов в области построения коммуникативных связей в мегаполисе и сооснователь экоцентра «Сборка» Анны Нафиевой, эковолонтерство включает много разных тем.
— Это и посадка деревьев, и помощь бездомным животным, и сбор мусора. Любой найдет себя в сфере эковолонтерства, причем независимо от физических возможностей. Другое дело, что не все это понимают. Задача нашего проекта — рассказать москвичам, какой вклад они могут внести в поддержание экологии города, — пояснила Нафиева.
В 2020 году девушка выиграла грант мэра столицы на реализацию проекта «Московское эковолонтерское движение». Два миллиона рублей пойдут на организацию просветительских мероприятий.
Ознакомиться с наиболее интересными проектами столичных НКО можно на официальном портале мэра столицы.
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