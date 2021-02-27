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Москвичам рассказали, как город помогает столичным НКО
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москвичам рассказали, как город помогает столичным НКО

Юлия Ямпольская

Город

В столице в некоммерческих организациях (НКО) заняты около полмиллиона человек. Авторы наиболее креативных и перспективных некоммерческих проектов каждый год получают гранты мэра Москвы.

Каждый год в столице проходит конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО. Чтобы помощь получили как можно больше людей, в минувшем году формат конкурса обновили. Теперь для подачи заявки необходимо всего три документа: устав, гарантийное письмо и заявление.

Кроме того, был увеличен размер грантов. Участники, ведущие свою деятельность больше года, могли претендовать на грант в размере до пяти миллионов рублей. Их младшие коллеги — до полмиллиона рублей. Общая сумма поддержки, которую каждый год получают НКО для реализации своих проектов, составляет 400 миллионов рублей.

Москвичам рассказали, как город помогает столичным НКОФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наприме, жители столицы могут стать эковолонтерами. По словам генерального директора Центра развития социально-инновационных проектов в области построения коммуникативных связей в мегаполисе и сооснователь экоцентра «Сборка» Анны Нафиевой, эковолонтерство включает много разных тем.

— Это и посадка деревьев, и помощь бездомным животным, и сбор мусора. Любой найдет себя в сфере эковолонтерства, причем независимо от физических возможностей. Другое дело, что не все это понимают. Задача нашего проекта — рассказать москвичам, какой вклад они могут внести в поддержание экологии города, — пояснила Нафиева.

В 2020 году девушка выиграла грант мэра столицы на реализацию проекта «Московское эковолонтерское движение». Два миллиона рублей пойдут на организацию просветительских мероприятий.

Ознакомиться с наиболее интересными проектами столичных НКО можно на официальном портале мэра столицы.

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