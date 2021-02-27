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В S&P назвали три главных риска для России в 2021 году
/ Фото:pixabay.com

В S&P назвали три главных риска для России в 2021 году

Юлия Ямпольская

Экономика

Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings назвали три основных риска, которые могут оказать влияние на рейтинговые перспективы РФ. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает РБК.

Уточняется, что в список попали ужесточение западных санкций, ослабление макрополитической конструкции, а также транзит власти и внутриполитическая волатильность. По словам аналитика Карена Вартапетова, кредитный рейтинг РФ уже учитывает ужесточение санкций со стороны США.

Кроме того, специалист отметил, что таких крайних мер, как запрет на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке не ожидается.

Он уточнил, что Соединенные Штаты попробуют избежать использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе. В агентстве рассказали, что негативные сценарии сдержат и нацеленность американского лидера Джо Байдена на восстановление отношенийс союзниками. Как отметил экономит британской Oxford Economics Евгения Слепцова, вероятные новые меры не окажут сильного влияния на экономику РФ или ее суверенный долг.

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